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53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥

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پس آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
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