Sign in
Sign in
Select Language
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

٢٤

Or should every person ˹simply˺ have whatever ˹intercessors˺ they desire?1
Tafsirs
Lessons
Reflections