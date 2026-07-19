سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩

۟ۙ

تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات