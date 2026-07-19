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53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨

١٨

He certainly saw some of his Lord’s greatest signs.1 
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