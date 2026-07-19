سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
53:17
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧

۟

اس وقت محمد ﷺ کی) آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات