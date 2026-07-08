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ترجمہ
72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤
حَتّٰۤی
اِذَا
رَاَوْا
مَا
یُوْعَدُوْنَ
فَسَیَعْلَمُوْنَ
مَنْ
اَضْعَفُ
نَاصِرًا
وَّاَقَلُّ
عَدَدًا
۟
یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤
حَتّٰۤی
اِذَا
رَاَوْا
مَا
یُوْعَدُوْنَ
فَسَیَعْلَمُوْنَ
مَنْ
اَضْعَفُ
نَاصِرًا
وَّاَقَلُّ
عَدَدًا
۟
یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات