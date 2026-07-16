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6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمْ
تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
قَالُوْا
وَاللّٰهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشْرِكِیْنَ
۟
پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے
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6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمْ
تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
قَالُوْا
وَاللّٰهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشْرِكِیْنَ
۟
پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے
تفاسیر
اسباق
تدبرات