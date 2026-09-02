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78. An-Naba

النبإ

ข้อมูล
ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

[1] พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร
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