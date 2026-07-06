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การแปล
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَآ
أَنتُمۡ
عَلَيۡهِ
بِفَٰتِنِينَ
١٦٢
[162] พวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَآ
أَنتُمۡ
عَلَيۡهِ
بِفَٰتِنِينَ
١٦٢
[162] พวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน