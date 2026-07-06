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การแปล
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
إِلَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٠
[160] เว้นแต่ปวงบ่าวของอัลลอฮฺผู้ซื่อสัตย์
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
إِلَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٠
[160] เว้นแต่ปวงบ่าวของอัลลอฮฺผู้ซื่อสัตย์
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน