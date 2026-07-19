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53:27
ان الذين لا يومنون بالاخرة ليسمون الملايكة تسمية الانثى ٢٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ٢٧

٢٧

[27] แท้จริง บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมลาอิกะฮฺเป็นเพศหญิง
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