Sign in
Sign in
Select Language
53:28
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شييا ٢٨
وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا ٢٨

٢٨

although they have no knowledge ˹in support˺ of this. They follow nothing but ˹inherited˺ assumptions. And surely assumptions can in no way replace the truth.
Tafsirs
Lessons
Reflections