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53:29
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ٢٩
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٢٩

٢٩

So turn away ˹O Prophet˺ from whoever has shunned Our Reminder,1 only seeking the ˹fleeting˺ life of this world.
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