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การแปล
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
أَفَرَءَيۡتُمُ
ٱللَّٰتَ
وَٱلۡعُزَّىٰ
١٩
[19] แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
أَفَرَءَيۡتُمُ
ٱللَّٰتَ
وَٱلۡعُزَّىٰ
١٩
[19] แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน