ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢

٢٢

[22] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจาก (การลงโทษของ) อัลลอฮฺได้ และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน