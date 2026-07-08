Sign in
Sign in
Select Language
72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١

٢١

Say, “It is not in my power to harm or benefit you.”
Tafsirs
Lessons
Reflections