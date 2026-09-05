Al-Baqarah 2:73 فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
หน้า 11 · ญุซ 1
فَقُلۡنَا
ٱضۡرِبُوهُ
بِبَعۡضِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
يُحۡيِ
ٱللَّهُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
لَعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٧٣
[73] แล้วเราได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวตัวนั้น ในทำนองนั้นแหละ อัลลอฮฺจะทรงให้ผู้ตาย มีชีวิตขึ้นมา และจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่าง ๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ
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Ibn Kathir (Abridged)
ตัฟซีร์เพิ่มเติม
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
This is also the Tafsir of Mujahid. `Ata' Al-Khurasani and Ad-Dahhak said, "Disputed about this matter." Also, Ibn Jurayj said that,
وَإِذْ قَتَلْتُمْ ن…
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
Th…