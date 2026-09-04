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Al-Baqarah 2:37 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧

หน้า 6 · ญุซ 1

فَتَلَقَّىٰٓ
ءَادَمُ
مِن
رَّبِّهِۦ
كَلِمَٰتٖ
فَتَابَ
عَلَيۡهِۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
٣٧
[37] ภายหลังอาดัมได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระเจ้าของเขา แล้วพระองค์อภัยโทษแก่เขา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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Ibn Kathir (Abridged)

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـسِرِينَ

(They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and besto

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن
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