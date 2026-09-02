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55. Ar-Rahman

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Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

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