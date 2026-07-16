Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
38:36
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦

٣٦

Tefsiret
Mësimet
Reflektime