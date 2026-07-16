Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣

٣٣

Tefsiret
Mësimet
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