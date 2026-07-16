Sign in
Sign in
Select Language
38:34
ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ٣٤
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًۭا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤

٣٤

And indeed, We tested Solomon, placing a ˹deformed˺ body on his throne,1 then he turned ˹to Allah in repentance˺.
Tafsirs
Lessons
Reflections