Sign in
Sign in
Select Language
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢

٣٢

He then proclaimed, “I am truly in love with ˹these˺ fine things out of remembrance for my Lord,” until they went out of sight.
Tafsirs
Lessons
Reflections