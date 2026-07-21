Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦

٢٦

Tefsiret
Mësimet
Reflektime