Sign in
Sign in
Select Language
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣

٣٣

˹He ordered,˺ “Bring them back to me!” Then he began to rub down their legs and necks.1 
Tafsirs
Lessons
Reflections