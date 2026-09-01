Sign in
Sign in
Select Language
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢

٨٢

And when the decree ˹of the Hour˺ comes to pass against them, We will bring forth for them a beast from the earth,1 telling them that the people had no sure faith in Our revelations.
Tafsirs
Lessons
Reflections