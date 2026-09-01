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18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩

٩٩

On that Day, We will let them1 surge ˹like waves˺ over one another. Later, the Trumpet will be blown,2 and We will gather all ˹people˺ together.
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