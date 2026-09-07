Al-Insan 76:31 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
Страница 580 · Джуз 29
يُدۡخِلُ
مَن
يَشَآءُ
فِي
رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
أَعَدَّ
لَهُمۡ
عَذَابًا
أَلِيمَۢا
٣١
Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и…