Al-Insan 76:27 ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
Страница 580 · Джуз 29
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
يُحِبُّونَ
ٱلۡعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ
وَرَآءَهُمۡ
يَوۡمٗا
ثَقِيلٗا
٢٧
Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий день.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли тебя, Мухаммад, лжецом. Твои увещания не принесли им никакой пользы, и они все также любят преходящий мир и ищут в нем успокоение, забывая о грядущем тя…
Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли те…