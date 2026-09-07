Al-Insan 76:28 نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
Страница 580 · Джуз 29
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
Мы создали их и укрепили их суставы. Но если Мы пожелаем, то заменим их подобными им.
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Russian Tafseer Al Saddi
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