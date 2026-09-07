Al-Insan 76:29 ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
Страница 580 · Джуз 29
إِنَّ
هَٰذِهِۦ
تَذۡكِرَةٞۖ
فَمَن
شَآءَ
ٱتَّخَذَ
إِلَىٰ
رَبِّهِۦ
سَبِيلٗا
٢٩
Воистину, это есть Назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу.
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Russian Tafseer Al Saddi
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