Войти
Войти
Выберите язык
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

٢٣

Воистину, Мы ниспослали тебе Коран частями.
Тафсиры
Уроки
Размышления