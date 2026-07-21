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76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢

٢٢

Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено.
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