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Тафсир: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
ﱵ
مَن
ﱶ
يَشَآءُ
ﱷ
فِي
ﱸ
رَحۡمَتِهِۦۚ
ﱹﱺ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
ﱻ
أَعَدَّ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
عَذَابًا
ﱾ
أَلِيمَۢا
ﱿ
٣١
ﲀ
Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 76:31 до 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.