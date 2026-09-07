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Taha 20:120 فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠

Страница 320 · Джуз 16

فَوَسۡوَسَ
إِلَيۡهِ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
قَالَ
يَٰٓـَٔادَمُ
هَلۡ
أَدُلُّكَ
عَلَىٰ
شَجَرَةِ
ٱلۡخُلۡدِ
وَمُلۡكٖ
لَّا
يَبۡلَىٰ
١٢٠
Но дьявол стал нашептывать ему и сказал: «О Адам! Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?».
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Russian Tafseer Al Saddi

Сатана решил соблазнить Адама и его супругу и пообещал, что плоды запретного дерева позволят им обрести вечную жизнь и неограниченную власть. Он представился добрым советчиком и завел теплую беседу для того, чтобы обольстить людей и ввести их в заблуждение.
Сатана решил соблазнить Адама и его супругу и пообещал, что плоды запретного дерева позволят им обрести вечную жизнь и неограниченную власть. Он предс…
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