Taha 20:119 وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
Страница 320 · Джуз 16
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя».
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Russian Tafseer Al Saddi
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