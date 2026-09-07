Taha 20:122 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
Страница 320 · Джуз 16
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь.
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Russian Tafseer Al Saddi
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