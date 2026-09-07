Taha 20:116 واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
Страница 320 · Джуз 16
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
١١٦
Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!». Они пали ниц, и только Иблис отказался.
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Russian Tafseer Al Saddi
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После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу, и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался…
После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед…