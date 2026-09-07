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Taha 20:125 قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥

Страница 320 · Джуз 16

قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
И скажет он: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?».
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Russian Tafseer Al Saddi

Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни они были зрячими. И поэтому они спросят, почему они оказались в таком отвратительном положении.
Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни…
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