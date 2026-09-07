Taha 20:125 قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
Страница 320 · Джуз 16
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
И скажет он: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни они были зрячими. И поэтому они спросят, почему они оказались в таком отвратительном положении.
Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни…