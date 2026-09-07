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Тафсир: Taha 20:120
Taha
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
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إِلَيۡهِ
ﲈ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲉ
قَالَ
ﲊ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲋ
هَلۡ
ﲌ
أَدُلُّكَ
ﲍ
عَلَىٰ
ﲎ
شَجَرَةِ
ﲏ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲐ
وَمُلۡكٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَبۡلَىٰ
ﲓ
١٢٠
ﲔ
Но дьявол стал нашептывать ему и сказал: «О Адам! Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?».
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Al-Sa'di
Сатана решил соблазнить Адама и его супругу и пообещал, что плоды запретного дерева позволят им обрести вечную жизнь и неограниченную власть. Он представился добрым советчиком и завел теплую беседу для того, чтобы обольстить людей и ввести их в заблуждение.