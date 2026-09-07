Al-Mursalat 77:49 ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
Страница 581 · Джуз 29
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и правдивое.
Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и прав…