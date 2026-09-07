Войти
Войти
Выберите язык

Al-Mursalat 77:49 ويل يوميذ للمكذبين ٤٩

Страница 581 · Джуз 29

وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и правдивое.
Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и прав…
Больше тафсиров
Notes placeholders