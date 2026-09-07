Al-Mursalat 77:43 كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
Страница 581 · Джуз 29
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство. Вот подлинное счастье и благополучие: яства и питье избавлены от малейших недостатков и порчи, а райские жители полны уверенности, что все вокруг не иссякнет и не исчезнет…
Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство. Вот подлинное счастье…