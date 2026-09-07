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Al-Mursalat 77:46 كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦

Страница 581 · Джуз 29

كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками.
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Russian Tafseer Al Saddi

Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят пос…
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрега…
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