Al-Mursalat 77:42 وفواكه مما يشتهون ٤٢
Страница 581 · Джуз 29
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
и плодов, каких только пожелают.
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Russian Tafseer Al Saddi
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После упоминания о каре, которая ожидает неверующих, Всевышний упомянул о награде для тех, кто вершил благие дела. Они опасались счесть ложью ниспосла…