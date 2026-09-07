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Al-Mursalat 77:45 ويل يوميذ للمكذبين ٤٥

Страница 581 · Джуз 29

وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi

И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.
И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печ…
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