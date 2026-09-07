Al-Mursalat 77:45 ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
Страница 581 · Джуз 29
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi
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И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.
И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печ…