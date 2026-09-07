Al-Mursalat 77:48 واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
Страница 581 · Джуз 29
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
Когда им говорят: «Поклонитесь!». - они не кланяются.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Когда им повелели совершать намаз, самый главный из обрядов поклонения, и призвали преклониться пред Господом, они отказались, потому что их сердца были преисполнены греха. Есть ли еще более страшный грех? Есть ли еще большее неверие?
Когда им повелели совершать намаз, самый главный из обрядов поклонения, и призвали преклониться пред Господом, они отказались, потому что их сердца бы…