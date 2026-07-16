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38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩

٣٩

Estes são as Nossas dádivas; prodigalizamo-las, pois, ou restringimo-las, imensuravelmente.
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