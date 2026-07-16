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38:36
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦

٣٦

E lhe submetemos o vento, que soprava suavemente à sua vontade, por onde quisesse.
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