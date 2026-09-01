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7. Al-A'raf

الأعراف

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
7:1
المص ١
الٓمٓصٓ ١

١

Alef, Lam, Mim, Sad.
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