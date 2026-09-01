Ó fiéis, não entreis na casas do Profeta, salvo se tiverdes sido convidados a uma refeição, mas não para aguardardes asua preparação. Porém, se fordes convidados, entrai; e quando tiverdes sido servidos, retirai-vos sem fazer colóquiofamiliar, porque isso molestaria o Profeta e este se envergonharia de vós; porém, Deus não Se envergonha da verdade. E seisso será mais puro para os vossos corações e para os delas. Não vos é dado molestar o Mensageiro de Deus nem jamaisdesposar as suas esposas, depois dele, porque isso seria grave ante Deus.